Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.

По словам участников рынка, в крупных банках доля отказов с сообщением в Росфинмониторинг не превышает 0,01% общего количества отказов. Таким образом реабилитация не работает, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, механизм реабилитации банковских клиентов заработал недавно и включает в себя два уровня – сначала клиенты обращаются в банк для исключения из черного списка, затем в межведомственную комиссию при ЦБ.

Банки же придумали оригинальный способ снизить хлопоты вокруг подобных запросов.

По сути, это своего рода «недоотказы», которые нигде не фиксируются, поскольку большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении. При этом сами клиенты остаются в неведении – банк не информируют их, был ли отказ официальным, то есть привел к включению в черный список, или нет.