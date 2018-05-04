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Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.

По словам участников рынка, в крупных банках доля отказов с сообщением в Росфинмониторинг не превышает 0,01% общего количества отказов. Таким образом реабилитация не работает, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, механизм реабилитации банковских клиентов заработал недавно и включает в себя два уровня – сначала клиенты обращаются в банк для исключения из черного списка, затем в межведомственную комиссию при ЦБ.

Банки же придумали оригинальный способ снизить хлопоты вокруг подобных запросов.

По сути, это своего рода «недоотказы», которые нигде не фиксируются, поскольку большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении. При этом сами клиенты остаются в неведении – банк не информируют их, был ли отказ официальным, то есть привел к включению в черный список, или нет.

Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Отказы в ЧЁМ? Сами по себе? Чё за Дурь в статье? Нет Предмета обсуждения.
А это чё? 
реабилитации банковских клиентов 

Посылайте банки на ... и не связывайтесь с этим Дерьмом. И ни когда не реабилитируйте банк. Банк, это просто - ПАРАЗИТ. 


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