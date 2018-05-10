ФСБУ: бухгалтеры хранят спокойствие

Вы знакомы с проектами ФСБУ, которые вступят в силу в ближайшие годы? Такой вопрос был задан читателям в «Красном уголке бухгалтера».

Несмотря на то, что по мнению некоторых специалистов, не у всех нынешних бухгалтеров получится сохранить свое место, с введением новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), клерки не паникуют, и не спешат направить свои силы на изучение проектов стандартов.

59 процентов принявших участие в опросе планируют ознакомиться с уже утвержденными стандартами.

«Более чем проекты ФСБУ, интересуют проекты изменений в НК» — об этом заявили 23 процента респондентов.

4 процента бухгалтеров ожидают, что их работодатель возьмет на себя затраты по обучению в связи с введением ФСБУ.

Среди опрошенных оказалось 7 процентов «хорошо информированных оптимистов», которые знают, чем грозит введение стандартов.

А 6 процентов задались вопросом: «А что такое ФСБУ?».