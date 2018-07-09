Кудрин предложил варианты отсрочки повышения НДС

Смягчение бюджетного правила позволило бы на шесть лет отсрочить повышение НДС, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе парламентских слушаний в Госдуме по проекту Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы.

Он напомнил, что Минфин планирует сокращение ненефтегазового дефицита до 6,7% ВВП в текущем году и до 6% ВВП в 2019-2021 годах.

«Это амбициозная задача и долгосрочно правильная и обоснованная, тем более, мы понимаем, что нефтегазовые доходы бюджета будут в перспективе снижаться в силу снижения доли этого сектора в российской экономике, увеличения расходов при переходе в более сложные месторождения, на это направлена соответствующая налоговая политика, которая предусмотрена в основных направлениях. Ненефтегазовый дефицит в период кризиса достиг 12-13% ВВП, а до 2016 года всегда превышал 9% ВВП. Сейчас мы хотим уйти на 3 процентных пункта вниз. Это обоснованно, но сам шаг такого резкого уменьшения, мне кажется, слишком жесткий», — цитирует Кудрина агентство «Интерфакс».

«Я считал, что можно более плавно выходить на эти цели и в ближайшие годы бюджетное правило, которое сегодня базируется на $40 за баррель, сделать мягче — $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», — отметил Кудрин.

По его словам, впоследствии, «когда-то, позже, с учетом новой тенденции в экономике НДС пришлось бы повышать». «Но то, что мы могли бы отложить это повышение на шесть лет, я в этом совершенно уверен. И $5 за баррель примерно соответствует объему повышения доходов от НДС на 2%», — полагает глава Счетной палаты.

По оценке Минфина, повышение ставки НДС в целом принесет в 2019 году порядка 634 млрд рублей, в 2020 году — 678,2 млрд рублей, в 2021 году — 728,3 млрд рублей.

О том, какие изменения в налоговой политике планируются в 2019-2021 годах можно узнать в статье «Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина».