Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина

Минфин подготовил проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 годы.

Что будет с налогами в ближайшие годы — расскажем.

НДС

По НДС запланировано повышение ставки с 18 до 20% с сохранением всех действующих пониженных ставок по НДС.

Некоторые изменения планируются для экспортеров. Для ускорения возмещения НДС для экспортеров будет предусмотрено снижение с 7 до 2 млрд. рублей размера совокупной суммы налогов, уплаченных налогоплательщиком за 3 предшествующих года, при достижении которого предоставляется право на применение заявительного порядка возмещения НДС без представления в налоговые органы банковской гарантии или договора поручительства.

Кроме того, из перечня документов, представляемых в ИФНС одновременно с налоговой декларацией по НДС, будут исключены копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, с отметками таможенных органов, подтверждающими фактический вывоз товаров с территории РФ, в целях упрощения подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров.

НДФЛ

Минфин планирует уточнить условия предоставления налоговых вычетов. Речь, в том числе, идет про имущественный вычет по процентам, когда кредит получен в целях рефинансирования ипотеки, если такой кредит выдан в соответствии с программой помощи отдельным категориям заемщиков по ИЖК, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

В целях обеспечения определенности налогообложения планируется:

— уточнение порядка признания расходов при определении налоговой базы в случае продажи жилого помещения, доли в котором выделены членам семьи, направившим средства маткапитала на погашение обязательств по ипотеке;

— уточнение порядка признания расходов при определении налоговой базы при передаче имущества участнику организации в случае ее ликвидации;

— уточнение порядка признания расходов при определении налоговой базы при продаже недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности;

— уточнение порядка налогообложения доходов в виде экономической выгоды при прекращении обязательств без их исполнения налогоплательщиком;

— уточнение порядка налогообложения в части применения имущественного налогового вычета при продаже имущества, полученного на безвозмездной основе, а также в порядке дарения или наследования.

Кроме того, планируется введение права самостоятельного исчисления налоговым органом НДФЛ в случае непредставления налогоплательщиком 3-НДФЛ при продаже недвижимого имущества (с учетом кадастровой стоимости указанного имущества).

Для ИП на ОСНО планируют уточнить порядок исчисления и уплаты НДФЛ с учетом отмены декларирования предполагаемого дохода.

Изменения коснутся и организаций с «обособками». Им предоставят право представления отчетности по месту учета одного из обособленных подразделений в случаях наличия нескольких обособленных подразделений организации на территории одного муниципального образования.

УСН и ЕСХН

Документом предусмотрена отмена обязанности представления налоговой декларации налогоплательщиками, применяющими УСН с объектом налогообложения в виде доходов и использующими онлайн-ККТ.

Для ИП на УСН установят порядок определения остаточной стоимости основных средств.

Будет уточнен порядок определения налоговой базы по УСН в отношении учета доходов и расходов ТСЖ, ТСН, УК, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ (некоммерческих партнерств), жилищных, садоводческих, огороднических, дачных или иных специализированных потребительских кооперативов в части средств, полученных от собственников недвижимости в оплату коммунальных услуг и перечисленных ресурсоснабжающим организациям.

Уточнят порядок учета субсидий и средств финансовой поддержки, полученных из бюджетной системы Российской Федерации, налогоплательщиками, применяющими УСН и ЕСХН, в случае компенсации за счет указанных средств ранее произведенных налогоплательщиками расходов.

В целях упрощения порядка учета расходов на приобретение ОС по ЕСХН и УСН и приведения в соответствие с положениями главы 25 НК, будет исключена норма, согласно которой ОС, права на которые подлежат госрегистрации, учитываются в расходах с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.

ПСН и торговый сбор

Будет расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, за счет включения в него видов деятельности, связанных с растениеводством и животноводством, а также услуг, связанных с этими видами деятельностями.

Субъектам РФ будут предоставлены полномочия по установлению ограничений для применения ПСН:

— по общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков;

— по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта;

— по общему количеству объектов розничной торговли и общественного питания и (или) их общей площади.

Планируется уточнить отдельные положения главы 33 «Торговый сбор» НК, исходя из практики его применения в г. Москве

Имущественные налоги

Будет продолжена работа по переходу к налогообложению объектов недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости.

Движимое имущество с 01.01.2019 будет исключено из объектов обложения налогом на имущество организаций.

Будет уточнен порядок исчисления налога на имущество физлиц с установлением коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога, исчисляемого на основании кадастровой стоимости, не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Апробация применения такого коэффициента в 2018 году при исчислении налога за 2017 год будет осуществляться на территориях 28 субъектов РФ, где исчисление налога на имущество физлиц осуществляется с коэффициентом 0,6. Одновременно предусматривается отказ от применения временного коэффициента в размере 0,8, применяемого, начиная с четвертого налогового периода применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы по налогу.

Страховые взносы

Тариф страховых взносов на ОПС будет зафиксирован в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины на бессрочный период, а общего размера тарифов страховых взносов на все виды обязательного социального страхования на уровне 30%.

Предусмотрено освобождение компенсационных выплат по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающих членов их семей, получающих компенсацию по оплате расходов за членов семей, от уплаты страховых взносов, учитывая, что компенсация аналогичных расходов самого работника не облагается страховыми взносами согласно положениям действующего законодательства о налогах и сборах.

В документе также говорится про установление пониженных тарифов страховых взносов резидентам ТОСЭР в ДФО и резидентам СПВ, получившим соответствующий статус и открывшим новые производства до 31 декабря 2025 года, без учета ограничений по срокам, истекшим со дня создания соответствующей ТОСЭР или со дня вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Будет определен новый подход к применению резидентами ТОСЭР на всей территории РФ и резидентами СПВ пониженных тарифов страховых взносов, в соответствии с которым указанные тарифы страховых взносов будут применяться резидентами исключительно в отношении выплат физлицам, занятым на новых рабочих местах.

Налог на профессиональный доход

Планируется разработка нового специального налогового режима — системы налогообложения в виде налога на профессиональный доход для физлиц, не имеющих наемных работников, в том числе самозанятых граждан, предусматривающего использование новых информационно-технологических решений, позволяющих налогоплательщикам автоматизировано с использованием мобильного приложения обмениваться информацией с налоговыми органами без представления налоговой отчетности, а также уплачивать единый платеж с выручки, включающий налог и страховые взносы.

На первом этапе в течение 5 лет планируется проведение пилотного проекта по применению указанного специального налогового режима в отдельных субъектах РФ.