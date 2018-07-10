Клерк.Ру
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«СР» предлагает уменьшить ставку УСН и увеличить НДФЛ для богатых

«Повышение НДС позволит решить сиюминутные задачи, но породит долгосрочные негативные последствия, которые потом придется «лечить» госпрограммами. Эта мера приведет к росту цен и сокращению внутреннего спроса, навредив тем самым разным отраслям промышленности и бизнесу», - заявил лидер партии «Справедливая Россия», выступая накануне в Госдуме.

Напомним, вчера состоялись парламентские слушания по проекту Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Подробнее об этом документе читайте в материале «Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина».

Сергей Миронов озвучил предложения его партии относительно налогов.

В частности «СР» предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, установить повышенную ставку налога в 18% для лиц с доходами свыше 2 млн рублей в месяц. Это всего около 20 тысяч налогоплательщиков, но дополнительные доходы бюджета в случае введения двухступенчатой шкалы оцениваются примерно в 200 миллиардов рублей.

Для проведения эффективной налоговой политики, согласно предложениям «СР», необходимо также отменить транспортный налог, вернуться к расчету имущественного налога на основе инвентаризационной стоимости.

«Уменьшить максимальную ставку налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, с 6% до 3%. Одновременно увеличить порог дохода, позволяющего применять упрощенную систему налогообложения, до 400 миллионов рублей с отменой ежегодной индексации указанного порога», – перечислил Сергей Миронов инициативы фракции.

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Мнения
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9 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
3 % это 30 % от 10 % наценки в торговле что очень даже хорошо, меньше бухгалтерии
надо 3% на торговлю и 10 % на услуги, тогда будет хоть какой то паритет
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Аноним

Тему можно не обсуждать, никогда СР ничего не предлагает, что будет узаконено.

Иогда это хорошо, иногда плохо, но результат один.

Клерк
y.ponomarev
, Краснодар

3% многих выведет из тени, так как при Д-Р и 15% не всегда можно доказать факт расхода, а 6% часто слишком высока для торговли.

На услуги можно и 10%.

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Аноним
, Санкт-Петербург

Над.К, Вы писали:

На услуги можно и 10%.

 Добрый Вы такой, прям слов нет... Ничего, что при услугах тем более часто расходы не доказать? 

 Няня посидела с ребенком получила 100 000 отдала на налог 10 % прибыль 90 000

В торговле оборот 100 000 а доход 10 000 руб минус налог 3000 = 7000 отнимите аренду, продавцов, перевозки

И вы утверждаете что 90 000 прибыли это хуже чем 7000 ? Очень занятная логика, особенно для бухгалтера

<b>Модератор</b>
Над.К
Няня посидела с ребенком получила 100 000 отдала на налог 10 % прибыль 90 000

 Услуги как-то не только по сидению с ребенком существуют. Правда, где такие няни, что получают по 100 тыс. в месяц?

В торговле оборот 100 000 а доход 10 000 руб минус налог 3000 = 7000 отнимите аренду, продавцов, перевозки

Так в торговле и доходы повыше обычно. И системы налогообложения, которые позволяют учесть расходы, у нас есть. Кто-то заставляет выбирать 6% с дохода? Кстати, если в торговле нет возможности подтвердить расходы, значит торгуют левым товаром. За это надо снижать налоги?

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Аноним
, Санкт-Петербург

Над.К, Вы писали:

Няня посидела с ребенком получила 100 000 отдала на налог 10 % прибыль 90 000

 Услуги как-то не только по сидению с ребенком существуют. Правда, где такие няни, что получают по 100 тыс. в месяц?

В торговле оборот 100 000 а доход 10 000 руб минус налог 3000 = 7000 отнимите аренду, продавцов, перевозки

Так в торговле и доходы повыше обычно. И системы налогообложения, которые позволяют учесть расходы, у нас есть. Кто-то заставляет выбирать 6% с дохода? Кстати, если в торговле нет возможности подтвердить расходы, значит торгуют левым товаром. За это надо снижать налоги?

 100 000 условно

ИП платит 6 % потому что ему нет времени осваивать бухгалтерские программы доход расход считать, а не из за мифических причин, а в торговле 6% это обычно половина прибыли в среднем

<b>Модератор</b>
Над.К
ИП платит 6 % потому что ему нет времени осваивать бухгалтерские программы доход расход считать,

 Это его проблемы на самом деле. Почему вдруг из-за этого ему должны налоги снижать? Он и так платит не 6%, а 3. Потому что налог на взносы можно уменьшить.

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