«СР» предлагает уменьшить ставку УСН и увеличить НДФЛ для богатых

«Повышение НДС позволит решить сиюминутные задачи, но породит долгосрочные негативные последствия, которые потом придется «лечить» госпрограммами. Эта мера приведет к росту цен и сокращению внутреннего спроса, навредив тем самым разным отраслям промышленности и бизнесу», - заявил лидер партии «Справедливая Россия», выступая накануне в Госдуме.

Напомним, вчера состоялись парламентские слушания по проекту Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Подробнее об этом документе читайте в материале «Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина».

Сергей Миронов озвучил предложения его партии относительно налогов.

В частности «СР» предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, установить повышенную ставку налога в 18% для лиц с доходами свыше 2 млн рублей в месяц. Это всего около 20 тысяч налогоплательщиков, но дополнительные доходы бюджета в случае введения двухступенчатой шкалы оцениваются примерно в 200 миллиардов рублей.

Для проведения эффективной налоговой политики, согласно предложениям «СР», необходимо также отменить транспортный налог, вернуться к расчету имущественного налога на основе инвентаризационной стоимости.

«Уменьшить максимальную ставку налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, с 6% до 3%. Одновременно увеличить порог дохода, позволяющего применять упрощенную систему налогообложения, до 400 миллионов рублей с отменой ежегодной индексации указанного порога», – перечислил Сергей Миронов инициативы фракции.