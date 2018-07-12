Росфинмониторинг идет в наступление: бухфирмы уже вызывают «на ковер»

В «Красном уголке бухгалтера» переполох. Росфинмониторинг переходит к активным действиям.

Ведомство приглашает на собрание руководство бухгалтерских и юридических фирм для разъяснения обязанностей по предоставлению информации о клиентах в соответствии 115-ФЗ и рекомендациями для юридических и бухгалтерских компаний.

Позвонили мне сегодня из Росфинмониторинга и пригласили, как директора компании оказывающей бухгалтерские и юридические услуги, на совещание.

Встреча посвящена обучению-разъяснению как работать в свете 115 фз. Регистрация в личном кабинете и прочие радости... и обязанности

Как-то я думала, что это все будет, но не так сразу — Марина Тхашокова

На сегодняшний день санкцией за невыполнение рекомендаций и непредоставление информации в надзирающее ведомство может выразится в лишении лицензии компании. Хотя, деятельность таких организаций в данный момент не подлежит обязательному лицензированию.

Клерк будет следить за развитием ситуации.