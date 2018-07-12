Росфинмониторинг идет в наступление: бухфирмы уже вызывают «на ковер»

В «Красном уголке бухгалтера» переполох. Росфинмониторинг переходит к активным действиям.
Ведомство приглашает на собрание руководство бухгалтерских и юридических фирм для разъяснения обязанностей по предоставлению информации о клиентах в соответствии 115-ФЗ и рекомендациями для юридических и бухгалтерских компаний.
Позвонили мне сегодня из Росфинмониторинга и пригласили, как директора компании оказывающей бухгалтерские и юридические услуги, на совещание.
Встреча посвящена обучению-разъяснению как работать в свете 115 фз. Регистрация в личном кабинете и прочие радости... и обязанности
Как-то я думала, что это все будет, но не так сразу
— Марина Тхашокова
На сегодняшний день санкцией за невыполнение рекомендаций и непредоставление информации в надзирающее ведомство может выразится в лишении лицензии компании. Хотя, деятельность таких организаций в данный момент не подлежит обязательному лицензированию.
Клерк будет следить за развитием ситуации.
Опять раздули из за не чего, не у всех фирм есть такие клиенты, которые подпадают под закон
frolova lena, Вы писали:
Под 115-й? Вообще-то под него могут попасть все, даже обычные физлица. Если так подсчитают правоохранители.
могут при соблюдении условий прописанных в законе.
просто речь идет о том что бух. фирмы обязаны сообщать об этом. но там тоже есть ряд условий при которых бух. фирмы обязаны сообщать.
Аноним, Вы писали:
Все маленькие бухфирмы, помогающие в обнале срочно переведут в офшор? Серьезно? Может уйдут фирмы, которые "мы всегда так делали, если что договоримся...".