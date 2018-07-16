Как учесть вексельный дисконт при расчете налога на прибыль

Доход в виде дисконта по векселю можно распределить на весь период владения им, причем этот срок не ограничивается датой, ранее которой он не может быть погашен. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы налогоплательщика.

Компания купила векселя по цене меньше их номинальной стоимости со сроком погашения «по предъявлению, но не ранее определенной даты». При исчислении налога на прибыль организаций налогоплательщик отражал доход в виде дисконта (разницы между номинальной стоимостью векселей и фактической ценой их приобретения) ежемесячно равными суммами, распределив его на весь предполагаемый период владения векселями: с даты их составления и до истечения срока на их погашение.

При этом налогоплательщик ориентировался на нормы вексельного законодательства, которые позволяют предъявить вексель к оплате не только при наступлении даты, указанной как «не ранее», но и в течение года после нее.

Однако налоговый орган посчитал, что компания занизила свои доходы в виде дисконта. По мнению инспекции, так как налогоплательщик имеет право предъявить векселя сразу после даты «не ранее», то предполагаемый период обращения векселей должен заканчиваться после наступления этой даты и не продолжаться еще год. Налогоплательщик не согласился с этим и обратился с жалобой.

ФНС России пришла к выводу, что право на погашение векселей после даты «не ранее» не сокращает возможный период их обращения. По нормам вексельного законодательства их можно предъявить к платежу в течение года со дня, указанного как «не ранее». При этом в векселях и договорах об их приобретении не было точных сроков получения дохода налогоплательщика по дисконту.

Таким образом, компания правомерно распределяла доходы в виде дисконта в период с даты их составления до даты «не ранее» плюс один год.

В то же время ФНС России обратила внимание, что если в течение года после даты «не ранее» векселя будут предъявлены к оплате, то компания должна отразить во внереализационных доходах по налогу на прибыль оставшуюся сумму дисконта в полном объеме.