Минтруд расширит список тех, кого можно уволить в связи с утратой доверия?

Бизнес-сообщество обратилось в Минтруд с предложением ввести в Трудовой кодекс положение об увольнении в связи с утратой доверия для работников коммерческих организаций, передают «Известия».

В настоящее время с такой формулировкой можно уволить госслужащих, сотрудников правопорядка, военнослужащих и работников, которые обслуживают денежные и товарные ценности.

Бизнесмены считают, что введение такой нормы в ТК поможет компаниям защититься от недобросовестной конкуренции, и оградить себя от нерадивых и нечистых на руку сотрудников.

Очень часто получается, что из-за небольшой разницы в зарплате сотрудник перебегает к конкурентам и забирает разработку с собой или просто продает ее. Не только менеджмент, а любой рядовой сотрудник может забрать со стола чертеж или скачать информацию на флешку. Такое происходит сплошь и рядом. Новая норма уведомит сотрудника, что всё, созданное им в период работы на компанию, принадлежит компании, а любое разглашение грозит увольнением по статье. — пояснил член генсовета «Деловой России», гендиректор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов.

В Минтруде отметили, что вопрос находится на стадии обсуждения.