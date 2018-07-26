Минфину не нравится идея считать НДС и налог на прибыль кассовым методом

В Минфин поступило предложение осуществлять уплату налогов не по факту подписания актов выполненных работ, а пропорционально поступившей исполнителю оплаты за выполненные работы.

Однако чиновникам эта идея не понравилась. Аргументы в защиту своей позиции Минфин привел в письме № 03-03-07/44320 от 27.06.2018.

По общему правилу доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления).

Также расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли с учетом положений главы 25 НК, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Вместе с тем главой 25 НК предусмотрена возможность для налогоплательщиков, применяющих метод начисления, создавать резервы по задолженностям, возникшим в связи с реализацией товаров (работ, услуг).

Кроме того, при соблюдении определенных условий налогоплательщики вправе применять кассовый метод определения даты получения дохода (осуществления расхода). Для этого в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки не должна превышать 1 млн. рублей за каждый квартал.

Что касается НДС, то кассовый метод, то есть по мере поступления оплаты за реализованные товары (работы, услуги), применялся в РФ до 1 января 2006 года и был отменен по ряду причин, в том числе связанных с созданием мошеннических схем по уклонению от уплаты НДС путем сокрытия выручки.

В настоящее время согласно пункту 1 статьи 167 НК моментом определения налоговой базы по НДС признается наиболее ранняя из дат: день отгрузки либо день оплаты (частичной оплаты).

При этом вычет НДС по приобретенным материальным ресурсам производится налогоплательщиками, осуществляющими реализацию указанных товаров (работ, услуг), без фактической уплаты налога поставщикам материальных ресурсов.

Таким образом, главой 21 НК установлены равные условия в отношении уплаты и возмещения НДС.

В связи с изложенным вносить изменения в действующий порядок определения налоговой базы по НДС и налогу на прибыль организаций нецелесообразно.

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