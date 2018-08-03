Как считать НДФЛ при продаже недвижимого имущества, полученного в наследство

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

В то же время пунктом 2 статьи 256 ГК установлено, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

У наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследованное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав.

На основании пункта 17.1 статьи 217 и пункта 2 статьи 217.1 НК освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физлицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения, который в случае наследства составляет 3 года.

В случае владения налогоплательщиком наследованным объектом недвижимого имущества менее трех лет доход от его продажи подлежит обложению НДФЛ. При этом налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета при продаже недвижимого имущества в размере 1 млн. рублей.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/48287 от 11.07.2018.

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