Больничный бухгалтера — смягчающее обстоятельство при несвоевременной сдаче СЗВ-М

Больничный бухгалтера и отсутствие в городе индивидуального предпринимателя на день сдачи отчета СЗВ-М являются смягчающими обстоятельствами при несвоевременном предоставлении СЗВ-М. Такое определение №303-КГ18-8663 от 04.07.2018 вынес Верховный Суд, отказав в кассации Пенсионному фонду.

Пенсионный фонд наложил взыскание на ИП за опоздание со сдачей СЗВ-М на 22 работников, по 500 рублей за каждое застрахованное лицо. В итоге штраф составил 11 тыс. рублей.

Предприниматель оспорил такое решение в суде, указав на пребывание бухгалтера в стационаре на время сдачи отчетности и свое отсутствие в городе в этот период.

Суд поддержал предпринимателя, посчитав такие доводы достаточной причиной для снижения суммы штрафа, но не для отмены его полностью. Уменьшив штраф до 1 тыс. рублей, судьи указали на то, что ИП мог сдать отчет дистанционно.

Пенсионный фонд проявил упорство и дошел до Верховного Суда, чтобы все таки взыскать штраф с предпринимателя в максимальном размере, но во всех инстанциях проиграл.

В июне этого года инструкция по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ была изменена. Какие поправки были внесены Минтрудом, узнайте здесь.

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