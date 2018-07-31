ФНС ответила адвокатам, почему их участие в делах подозрительно

ФНС ответила на запрос «Адвокатской газеты» о том, в связи с чем привлечение адвоката в качестве представителя отнесено к признакам противоправных деяний со стороны налогоплательщика. О направлении этого запроса сообщалось газетой ранее.

Вопросы у адвокатов возникли из-за письма ФНС от 10 июля 2018 г. № ЕД-4-15/13247 «О профилактике нарушений налогового законодательства». В нем к признакам фирм-однодневок было отнесено участие адвокатов в допросах руководителей организаций.

В своем ответе на запрос ФНС указала, что письмо «О профилактике нарушений налогового законодательства» «является одним из элементов дальнейшего развития риск-ориентированного подхода в налоговом администрировании».

В соответствии с разъяснениями ведомства, указанные в письме признаки не являются фактами нарушения налогового законодательства, а используются налоговыми органами в аналитических системах формирования списков налогоплательщиков, в деятельности которых, возможно, имеются налоговые риски.

При выявлении закономерностей в проявлении налоговых рисков, факторы которых указаны в письме ФНС, они подлежат дополнительному исследованию налоговыми органами: «Для этого в адрес налогоплательщиков направляются уведомления о вызове для дачи пояснений, где исследуются обстоятельства, связанные с наличием налоговых рисков».

К таким закономерностям отнесены следующие случаи: если лицо не получает доходы, в том числе и в организации, руководителем которой является; если представляемая отчетность содержит несоответствия (расхождения, разрывы); если среднесписочная численность составляет 1 человек; если организация не находится по адресу регистрации; если «руководитель не может ответить, каким видом деятельности занимается компания, с какими контрагентами заключены договоры (контракты), а также каким образом осуществлялись расчеты, то есть присутствуют признаки «номинальности», но в то же время руководители таких организаций приходят на допрос с представителями (адвокатами).

Положения письма ФНС России ни в коей мере не препятствуют и не ограничивают участие представителей (адвокатов) в ходе проведения налоговыми органами мероприятий налогового контроля, утверждается в письме.

Вместе с тем прямого ответа на вопрос, почему реализация конституционного права на защиту отнесена к факторам риска, ведомство не дало.

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