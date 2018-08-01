На граждан-работодателей не будет распространятся Трудовой кодекс

Минтруд представил текст поправок в Трудовой кодекс, исключающих из сферы действия этого закона работодателей-физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Документ подготовлен в рамках проводимой работы по определению правового статуса самозанятых граждан, говорится в пояснительной записке. Там же говорится о том, что гражданин, нанимающий работников для личного обслуживания, фактически не может нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом (заключение в письменной форме трудового договора, регистрация этого договора в органе местного самоуправления, уплата страховых взносов и других обязательных платежей, оформление страховых свидетельств государственного пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые).

К законопроекту приложены перечни нормативных актов, которые потребуется изменить. В том числе поправки должны быть внесены и в Налоговый кодекс, чтобы убрать из числа плательщиков взносов граждан-работодателей, не зарегистрированных как ИП.

Для индивидуальных предпринимателей никаких изменений проект не предусматривает.

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