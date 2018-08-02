С 1 января 2019 года физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом

Ольга Коврижных, Вы писали:Там не надо рыться во всех пяти тысячах файлов. Достаточно нажать в ме...
Передайте Кудрину, что цифры не едят. Из цифр ни чего не построишь. На цифрах не ездят. Из цифр в...
Никаких минусов в аутсорсе не вижу. Соглашусь с тем, что когда работаешь по ТК, то тебя выб...
Свидетельство о рождении - это документ, удостоверяющий личность ребенка. И этот документ может п...
Жуть.. у меня после таких вот законов руки опускаются и работать бухгалтером совсем не хочется.. ...
а нужна электронная запись о том, что «появился новый человек». А пото...
Не могу добиться выплатит накопительную часть обратилась с заявлением в феврале а сейчас август о...
Зачем туда обращаться? )) С какой целью?
Я уже предложила вам обратиться в ФНС России за разъяснениями вместо бесполезной полемики с польз...
Как жить на пенсию в 10 тыс руб ? ЖКХ лекарства бытовые товары питание И еще хватает смелос...
Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин добровольно п...
Надои повысятся. Факт. Осталось договориться с коровами.
Никому ничем это не поможет, есть масса примеров, лично у нас, где недобросовестные клиенты в про...
Пиз..ть - не мешки ворочать. Глядя на руководителя ФНС можно сразу понять, что они только отжимат...
то-то понял по-своему, потом это раздувается СМИ, потом уже толкователю закона кажется, что "поче...
При заполнении УСНо за 2018, ИП прекратил деятельность в июле, еще необходимо на титульном листе ...
Добрый день, уважаемый Сбербанк! Сегодня мне позвонили с банка, который находится в Хабаровском к...
Пункт 1. Начальник (страны, фирмы, завода, колхоза..) всегда прав.Пункт 2 . Если начальник неправ...
И все ж таки, учитывая авторитет "Клерка", лучше не "нагнетать", транслируя мнения отдельных нало...
Над.К, Вы писали:Светлана, я по сути с вами согласна. Но мы не можем потом за всех читателей наше...
"сортировка по восстребованости"по воССтребованностичто можно можно ожидать от этих людей?
Согласно приказу сведения должны быть на сайте. Открыл сайт - увидел сведения. Т.е. сейчас видим ...
и 113?
Мне нравится Ответить#50 Над.К
08.06.18
Нужно заполнять строку 111. Она будет равн...
При заполнении УСНо за 2018, ИП прекратил деятельность в июле, еще необходимо на титульном листе ...
Ой прямо новости - новости..... вон Новая газета еще в феврале поиздевалась про закупку кнопочных...
Государство со всеми его возможностями не может заставить работодателей платить белую зп. Н...
Они уже сами открытым глумлением провоцируют народ на митинги и иные формы протеста, а народ всё ...
Во всём мире страховые и пенсионные фонды по степени криминализации уступают то...
Кому не лень, откройте и почитайте закон о референдумах. Если после прочтения вы не поймёте, что ...
Зарплата на западе несравненно выше чем в РФ и пенсионеры получают 60-75% от потерянного за...
https://www.nalog.ru/rn77/opendata/ здесь список открытых данных открывается, но на э...
Всё это - ложь. Цены поднимут все и многие начнут это делать уже с третьего квартала 2018 года. П...
Над.К, Вы писали:тысячу планшетных компьютеров с клавиатурой по 170,85 тыс. рублей...
РФ просто забирает денег со всех зарплат. Это просто дополнительный налог, который платит юр. лиц...
чек с признаком "расход" нужен, поскольку на другой стороне - ПОКУПАТЕЛЬ (КЛИЕНТ). Но это не каса...
Он больной на голову. Что он вообще несёт?!