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С 1 января 2019 года физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом

С 1 января 2019 года физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом, сообщает пресс-служба ФНС. Это стало возможным благодаря принятию Федерального закона, дополняющего положения Налогового кодекса РФ статьей 45.1.

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых.

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован. Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств - только сам налогоплательщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платёжных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему 
Во оно чё! Оказывается налоги граждане ДОБРОВОЛЬНО платят.
Надо быть Идиотом, что бы Добровольно перечислять деньги в бюджет из которого воруют демократы.
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