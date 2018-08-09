Когда доплата к пенсии облагается НДФЛ

В соответствии с пунктом 2 статьи 217 НК освобождаются от обложения НДФЛ пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии и накопительная пенсия, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.

Социальная доплата к пенсии состоит из ФСД или РСД.

Следовательно, федеральная или региональная социальная доплата к пенсии, предоставленная неработающему пенсионеру за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ до величины прожиточного минимума, не подлежит обложению НДФЛ.

Доплаты к пенсии, назначаемые физлицам организацией, не являются социальными доплатами к пенсии, освобождаемыми от налогообложения на основании данной нормы.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/48965 от 13.07.2018.

Напомним, в ряде случаев пенсия облагается НДФЛ. Речь идет о пенсиях, выплачиваемых НПФ. Подробнее читайте об этом в материале «Когда пенсию обложат налогом».

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