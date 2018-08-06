За одно и то же время нельзя получить одновременно зарплату, отпускные и декретные

Беременная женщина собралась в декретный отпуск, но при этом желает работать вплоть до родов, и соответственно получать за это зарплату. Однако и оплату за дни больничного ей терять тоже не хочется. Кроме того, у женщины еще есть неиспользованные дни отпуска и ей хотелось бы получить оплату и за них.

Возможно ли это? С таким вопросом к бухгалтерам обратилась посетительница нашего форума.

Знакомая уходит в декрет в ноябре. Хочет работать до родов (роды в январе). Но момент ее ухода в декрет у нее не отгулять ежегодный отпуск 28 дней. Вопрос: Как ей выгоднее поступить, в отпуск идти не хочет, чтобы не потерять в зарплате, но и отпускные хочет получить. И вообще может она и больничный лист получить (140 дней) и заработную плату? - Аноним77777

Но увы, получить все и сразу не получится, разъяснили участники форума.

Сотрудница может находиться либо в отпуске по беременности и родам, либо в ежегодном отпуске, либо работать.

ФСС поясняет, что уйти в декретный отпуск можно и позже даты, указанной в больничном, так как такой отпуск – право женщины, а не обязанность.

Между тем нужно помнить: если вы уходите в отпуск по беременности и родам позднее положенного срока, то часть пособия, приходящаяся на неиспользованные дни отпуска, попросту пропадает. То есть вы получите пособие только за те дни, когда фактически будете находиться в декретном отпуске.

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