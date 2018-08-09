Какие выплаты вахтовикам не облагаются НДФЛ и взносами

В соответствии со статьей 297 ТК вахтовый метод представляет собой особую форму осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания.

Согласно статье 302 ТК лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.

Минфин в письме № 03-04-06/49149 от 13.07.2018 пояснил, что надбавки за вахтовый метод работы, производимые в соответствии с положениями ТК лицам, выполняющим работы вахтовым методом, в размере, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором, не подлежат обложению НДФЛ на основании абзаца одиннадцатого пункта 3 статьи 217 НК.

Кроме того, такие выплаты не подлежат обложению страховыми взносами на основании абзаца десятого подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.