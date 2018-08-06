Налоговые агенты платят НДФЛ по месту своего учета и ничего в этой системе менять не надо

Абсолютное большинство читателей нашего сайта (90%) высказались против идеи перечисления НДФЛ по месту жительства сотрудников. Такой порядок уплаты - это большая нагрузка на бухгалтеров. Кроме того, все это неизбежно приведет к путанице, невыясненным платежкам, пени и штрафам.
Между тем 10% опрошенных такую идею поддержали, отметив, что бюджеты регионов, откуда люди уезжают на заработки, не должны страдать.
Напомним, предложения внести корректировки в систему уплаты НДФЛ возникают периодически. Недавно свой ответ на такое предложение опубликовал Минфин. Если кратко – НДФЛ по месту жительства физлиц – это слишком сложно.
Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: что об этой идее думает Минфин
Как показали результаты опроса, проведенного на нашем сайте, в этот раз мнение чиновников Минфина и практикующих бухгалтеров совпадает.
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