Потенциальный клиент хочет покупать товар за наличные у фирмы без ККТ. Провокация?

Недавно читатели нашего форума обсуждали, как обезопасить себя от «шальных» поступления на расчетный счет от физлиц, чтобы не стать невольными нарушителями закона о ККТ.

На днях было инициировано еще одно аналогичное обсуждение. На этот раз речь идет о клиентах-провокаторах. Они убеждают поставщика принять наличные, не настаивая на применении ККТ. Уж не тайные ли это помощники налоговиков, побуждающие нарушить закон, чтобы пополнить бюджет штрафами?

Кто сталкивался? Организация оптовая работает только с ООО и ИП по перечислению, с кассовыми аппаратами не связываемся и не собираемся.

Сегодня звонок от потенциального покупателя который нас нашел через яндекс, предлагает купить у нас товара, много товара по 500 млн.р. в неделю и даже больше. Начал расспрашивать у потенциального покупателя, какая сфера деятельности, как называется организация? Выяснилось что фирма без названия, без реквизитов и оплачивать будет только налом. Покупатель оказался настырным, долго уговаривал работать только налом. Объясняю вежливо что мы так не работаем только перечислением, т.к. нет кассового аппарата.

Честно говоря, очень много таких звонков. Закралось смутное сомнение что это налоговые или другие органы которые хотят поймать добропорядочных налогоплательщиков с поличным. - Мерроя

Коллеги отмечают, что с таким предложением, скорее всего, выступают мошенники, а не фискалы-провокаторы.

Обсуждение происходит в теме форума «Аккуратно, наверно проверяющие».

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