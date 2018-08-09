Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников: еще одно разъяснение

Налоговики трактуют 54 –ФЗ кто во что горазд.

Только на днях бухгалтеры обсуждали письмо московских налоговиков, которые утверждают, что при покупке подотчетником товаров, организация, от лица которой он действует, должна выбить чек ККТ.



Сегодня расскажем, что думают по этому поводу налоговики из Челябинской области.

Письмом поделилась участница нашей группы на Фейсбуке.



В ответ на запрос компании в ИФНС пояснили, что применять ККТ не нужно как при выдаче денег под отчет, так и при покупке подотчетником товаров.





Как видите, внутри ведомства нет согласованной позиции по этому вопросу. Закон уже действует, а как его применять – не знают даже те, кто должен контролировать его применение и штрафовать за ошибки.





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