Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

С недавних пор в России стартовала активная кампания по защите трудовых прав предпенсионеров.

Минтруд грозит работодателям принятием превентивных мер, чтобы не допустить дискриминацию возрастных сотрудников.

Более того, высказываются намерения ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение предпенсионеров.

Роструд выпустил письмо от 03.07.2018 № 368 «Об организации работы «горячей линии» по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста». В итоге в каждом регионе трудинспекторы начали принимать жалобы на работодателей от женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет.

Сначала жалобы принимались только в рабочее время. Однако трудинспекторы пошли еще дальше.

С 1 августа телефон горячей линии для возрастных сотрудников будет работать круглосуточно – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такое объявление, частности, разместила ГИТ Новосибирской области.

Если вам невтерпеж пожаловаться на работодателя в 3 часа ночи – «горячая линия» к вашим услугам. Жалобы принимаются и днем и ночью, и в выходные, и в праздничные дни.

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