Как трудинспекторы не дадут в обиду возрастных сотрудников. Уже пошли проверки

Работники пенсионного возраста, который в скором времени станет предпенсионным, будут под защитой, обещают власти.

Работодателей уже начали проверять на предмет соблюдения трудовых прав пенсионеров. Обижаете пенсионеров? ГИТ уже идет к вам.

Что случилось

В июне разговоры о возможном повышении пенсионного возраста перешли в практическую плоскость.

16 июня в Госдуму внесен законопроект о пенсионной реформе, а 19 июля он был принят в первом чтении, а 24 сентября пройдет второе чтение.

Одновременно с повышением пенсионного возраста власти начали кампанию по защите трудовых прав предпенсионеров, тем самым проявив заботу об их будущем. Ведь люди, которые из-за новой реформы не смогут выйти на пенсию, должны как-то и где-то работать, чтобы обеспечивать себя средствами к существованию.

Что придумали

Глава Правительства Дмитрий Медведев поручил обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста. В частности, планируется повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами, достигшими этого возраста. На программу повышения квалификации таких граждан планируется ежегодно выделять 5 млрд рублей.

По словам главы кабмина, работодатели далеко не всегда охотно берут на работу людей в возрасте, пожилых людей. А ведь это хорошие специалисты с огромным опытом, зачастую с уникальной квалификацией, они могут эффективно организовать работу, научить более молодых работников.

«Нам очень важно не потерять ни одного профессионала. Приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приёме на работу. Ещё раз хочу подчеркнуть, возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация по возрасту в трудовых отношениях у нас законодательно запрещена», — отметил премьер-министр.

Вместе с тем, безработных предпенсионеров в России не так и много — всего 8%, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Отметим, что свои ноу-хау по относительно возрастных работников высказывают и рядовые граждане. Так, недавно на сайте РОИ была опубликована народная инициатива, автор которой предлагает внедрить квоты на трудоустройство предпенсионеров. По его мнению, количество женщин старше 45 лет и мужчин старше 50-ти на каждом предприятии (кроме микробизнеса) должно составлять не менее 20% штата.

За соблюдением этой нормы должны будут следить трудинспекторы.

Чем грозят работодателям

Роструд выпустил письмо от 03.07.2018 № 368 «Об организации работы „горячей линии“ по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста». В итоге в каждом регионе трудинспекторы начали принимать жалобы на работодателей от этой категории сотрудников.

Напомним, ГИТ Московской области подготовила памятку для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Ознакомиться с памяткой можно здесь.

Минтруд заявил, что примет превентивные меры, чтобы не допустить дискриминацию возрастных сотрудников.

«Мы выгрузили информацию по персонифицированному учету в отношении людей пенсионного возраста на крупных предприятиях и взяли на жесткий мониторинг вопросы сокращения и увольнения. По каждому факту мы будем разбираться. Мониторинг ведется на уровне федеральном и региональном. Такие задачи поставлены перед региональными министрами, которые отвечают за службы занятости», — подчеркнул замглавы ведомства Андрей Пудов.

В Роструде предупредили, что каждый сигнал в трудовую инспекцию от гражданина старше 50 лет станет поводом для выездной проверки с приглашением профсоюзов и администрации предприятия.

Более того, Минтруд намерен проработать вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение предпенсионеров — вплоть до уголовной. Это позволит защитить трудовые права, «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к гражданам предпенсионного возраста, говорится в проекте плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

Что ответил бизнес

Бизнесмены выступили против административного давления в вопросе сохранения на рабочих местах сотрудников предпенсионного возраста.

Государство не должно перекладывать заботу о предпенсионерах на бизнес, следует из проекта решения заседания комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП. Работодателям нужно дать финансовые стимулы для сохранения возрастных сотрудников на рабочих местах.

Например, это могут быть льготные взносы за таких работников в ПФР, ФСС и ФОМС или субсидирование их занятости. Государство могло бы компенсировать зарплаты людей предпенсионного возраста в размере МРОТ.

В частности, координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны работодателей Александр Калинкин считает инициативу Минтруда непродуманной и недальновидной, сообщает региональная Федерация профсоюзов.

«Бизнес — это высококонкурентная среда. И конкуренция между бизнес- субъектами нам вменяется на законодательном уровне. Но почему тогда нас лишают права на конкурсной основе выбирать работника на рынке труда? Почему бизнес не защищают от недобросовестных сотрудников? Есть опасения, что подобные меры наоборот приведут к более раннему избавлению от неконкурентноспособных, возрастных сотрудников ДО достижения ими предпенсионного возраста, — выражает он мнение предпринимателей Приморского отделения «Деловой России».

От слов — к делу

Предпенсионеров и пенсионеров в обиду не дадут, за защиту их трудовых прав рьяно взялись трудинспекторы. Как говорится, первый пошел...

На днях отчет о проделанной в этом направлении работе опубликовала ГИТ Карелии.

Трудинспекторы проверили одно из предприятий региона и выявили там факты нарушения трудового законодательства в отношении работников пенсионного возраста.

Так, 31.01.2018 трем работникам пенсионного возраста была выплачена зарплата за первую половину января 2018, тогда как должна была быть выплачена 30.01.2018. Таким образом, срок задержки выплаты зарплаты за первую половину января 2018 составил 1 день;

01.03.2018 трем работникам пенсионного возраста была выплачена зарплата за первую половину февраля 2018, тогда как должна была быть выплачена 28.02.2018. Таким образом, срок задержки выплаты зарплаты за первую половину февраля 2018 составил 1 день;

16.04.2018 трем работникам пенсионного возраста была выплачена зарплата за вторую половину марта 2018, тогда как должна была быть выплачена 15.04.2018. Таким образом, срок задержки выплаты зарплаты за вторую половину марта 2018 составил 1 день.

Также пенсионерам не выплачены проценты (денежная компенсация) за задержку выплаты зарплаты.

Установлено, что 3 работника пенсионного возраста были приняты на должность вахтера по срочному трудовому договору, после окончания которого процедуры увольнения не произошло, сотрудники работают по настоящее время. Однако в нарушение части 4 статьи 58 ТК, не заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам о внесении изменений в части срока действия трудового договора.

Кроме того, в нарушение статьи 57 ТК в трудовых договорах работников пенсионного возраста не указаны размеры тарифных ставок.

ТИ привлекла виновных лиц к административной ответственности и выдала компании предписание об устранении нарушений.

Отметим, что в пресс-релизе ГИТ о нарушении трудовых прав сотрудников других возрастов в этой организации не сообщается. Либо права молодых сотрудников не нарушаются и зарплата им, в обход сотрудников-пенсионеров, выплачивается вовремя, либо по какой-то причине трудовые права молодых сотрудников не вызвали озабоченности ГИТ.

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