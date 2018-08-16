Как онлайн-кассы помогут налоговикам и трудинспекторам выявлять неоформленных сотрудников

Как известно, в онлайн-чеках указывается ФИО кассира. Недавно читатели нашего форума обсуждали, отслеживает ли ФНС эту информацию с целью сверки с РСВ, где перечислены все сотрудники. Если трудовые отношения с кассиром не оформлены должным образом, налоговикам не составит большого труда выявить этот факт.

Бухгалтеры скептически отнеслись к такому предположению, отметив, что до такой тотальной слежки пока дело не дошло, да и программное обеспечение налоговиков не умеет сравнивать кассиров, отраженных в онлайн-чеках, с данными 3-его раздела РСВ.

Между тем, вполне возможно, что фискальная передача данных с онлайн-касс сыграет свою роль в деле легализации заработной платы.

Так, на днях в УФНС Санкт-Петербурга состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению перехода на новый порядок применения ККТ.

Заседание проводилось совместно с представителями УФНС, Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, регионального бизнес-омбудсмена и Государственной инспекции труда.

Обсуждался план межведомственных мероприятий по выполнению третьего этапа перехода на новый порядок применения ККТ на территории Санкт-Петербурга.

По итогам заседания, представителями ГИТ было внесено предложение: привлекать к административной ответственности хозяйствующие субъекты за уклонение от оформления трудовых отношений либо заключения договора ГПХ, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем на основании материалов, представленных УФНС по Санкт-Петербургу, сообщает пресс-служба Роструда.

Вместе с тем не уточняется, каким образом УФНС будет выявлять такие факты.

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