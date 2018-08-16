При выплатах физлицам ККТ применять не нужно

Письмо ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@ с разъяснениями по вопросу применения ККТ в спорных ситуациях, о котором накануне сообщило УФНС по Еврейской АО, сегодня «Клерк» разместил в своей базе документов.

Напомним, в письме содержится позитивная для бухгалтеров информация.

ФНС сообщает об отсутствии необходимости применять ККТ при выплатах физлицам по договорам ГПХ, при выплате зарплаты и выдаче наличных в подотчет сотрудникам. При покупках через подотчетников применять ККТ также не надо. Его должен применять продавец товаров, а не покупатель, даже если покупатель действует через физлицо.

Подробнее о том, какие аргументы приводят налоговики в обоснование этой позиции, читайте в материале «ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!»

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