При выплатах физлицам ККТ применять не нужно

Доходы Пенсионного фонда России состоят из страховых взносов и трансферта из федер...
Скоро прижмём всех цепных собак! Дерьмо с них закапает. Как в 17-м году!
ННН, Вы писали:заказали данное письмо ФНС через Консультант+, говорят что нет такого письма  ...
Бедная Россия. Один глава России наворовал и сбежал за границу жить, другой. А что же будет с тре...
Тогда и читайте банковскую нормативку При осуществлении операций по счетам в иностранных, кл...
нужно вести штрафы за засирание окружающей среды, загаживание подъездов, мусор на обочинах. Бюдже...
Почему у меня высвечиваются, где звоночек, только уведомления с форума, а со статей и новостей, нет?
Каким образом проверяющие узнают, что в организации хранятся копии документов сотрудников? Что ка...
Я уже было собрался регистрироваться, но там же пункт есть:- подтверждаю, что отношусь к пе...
По-моему, пока через 1С так не сделать.
Проблема одна! Дураки принимающие законы.
Если в онлайн-чеке на выплату указывать ИНН получателя, то вероятно программно можно анализироват...
Проблему нашли как из среднего бизнеса-сделать малый бизнес... Вот сомнительно,что эти проб...
Над.К
3 минуты назад
Номер счета тут причем? Расшифровку номера счёта посмотрите. Шес...
Недавно скачала с Госуслуг выписку по своим пенсионным делам.Там интересную информацию прочла.На
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если не было света, нельзя за один день сумму вбить чеком коррекции, надо по товарам разбивать? ...
А что именно не так в статье в части деталей? Не много не правильная подача. Правильн...
О господи, теперь надо все исправления делать чеками коррекции, причём двумя, один, чтоб сторниро...
Сбербанк 4276 6600 1320 7907 Андрей Сергеевич С мошенники промышляют Вконтакте !!!
Еще бы Минприроды добровольно отдало денежные потоки ))
Мосгорстат еще в апреле присылал сообщение, что им никакие письма от организаций об отсутствии по...
Странно. У меня в номере счёта стоит код 810. А в классификаторе такого кода нет.
заказали данное письмо ФНС через Консультант+, говорят что нет такого письма Ну у них в ба...
В общем, если не было света, нельзя за один день сумму вбить чеком коррекции, надо по товарам раз...
Ну да! Мы всё дебилы,чтобы в кассовом чеке программировать ФИО неоформленных кадров... Логи...
Учитывая, как безобразно работает Росприроднадзор в части предоставления отчетности и уплаты всех...
Сейчас начнётся война " Где лучше ставить кормушку..." У налоговой ничего не треснет... всё...
а само письмо, не новость с упоминанием письма, а именно письмо, можно найти? https://www.klerk.r...
отражать новости по всем регионам а само письмо, не новость с упоминанием письма, а именно ...
Они нас просят, еще и пять (!) восклицательных знаков. Все для наших любимых органов. Как буд-то ...
Аноним, Вы писали:Свечков, Вы писали: ККТ применяется, в частности, лицом, которое оказывает...
Боже с ником бух писать такой ужас, серость. Добровольные взносы (что на страх пенсию что на нако...
оно есть на сайте налоговой? никто его там найти не может.
Так решил суд много лет назад. Я не знал. Но что помешает суду решить, что при покупке других ве...