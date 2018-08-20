Россияне против Пенсионного фонда

85% читателей нашего сайта считают, что Пенсионный фонд надо ликвидировать, его сотрудников разогнать по домам, а выплату пенсий пусть осуществляет Казначейство.

Таковы результаты опроса, проведенного на нашем сайте.

Между тем 13% опрошенных не столь категоричны. По их мнению, не надо ликвидировать ПФР. Пусть будет. Все-таки эта система отлаживалась годами и негоже ломать ее. Работает, и ладно…

Еще 2% респондентов высказали свое безразличие к «пенсионным вопросам». Рискнем предположить, что это представители молодого поколения, у которых пенсия еще очень далеко за горизонтом.

Напомним, недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что ПФР является лишней организацией, которая неэффективно «тянет» деньги, отсталость в нем очень высокая.

Сам ПФР, что неудивительно, такую идею не поддержал, отметив, что у Фонда и Казначейства разные функции.

Во сколько бюджету страны обходится обеспечение Пенсионного фонда, читайте в сегодняшнем материале на нашем сайте.

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