Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Трансферт из федерального бюджета является одним из основных источников формирования бюджета ПФР. С каждым годом объем расходов федбюджета на ПФР растет — сейчас он составляет 3,3 трлн рублей, т.е. 20% от общего объема его расходов. По оценкам экспертов, размер трансферта будет только увеличиваться.

Сколько денег дают фонду

ПФР — значимый социальный институт страны, который выплачивает страховые, накопительные и другие виды пенсий, а также выдает сертификаты на материнский капитал, реализует соцвыплаты ветеранам и инвалидам, оказывает адресную помощь пенсионерам и софинансирует соцпрограммы субъектов РФ и так далее.

Все эти направления требуют значительных финансовых ресурсов. Страховых платежей работающего населения и продажи собственных активов фонда для реализации задач ПФР не хватает. В итоге одним из основных источников доходов является трансферт из федбюджета.

На сайте Госдумы размещены расчет и графики, показывающие как растут расходы ПФР и сколько денег надо выделять, чтобы уравнять их с доходами.

В 2018 году доходы фонда составляют 8,27 трлн рублей. 40% из них — 3,28 трлн — это трансферт из федерального бюджета.

По словам Председателя Правления ПФР Антона Дроздова, большая часть из этих денег идет на выплаты пенсий, в первую очередь — страховых. «При общих расходах на пенсионное обеспечение 7,2 трлн рублей из федерального бюджета на это выделяется 2,4 трлн рублей», — сообщил он.

Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду начался в 1992 году. Увеличение размера средств, направляемых из федбюджета в ПФР для социальных выплат, пенсий, адресной помощи пенсионерам, значительно ускорилось еще с 2001 года. Как прогнозируют эксперты, такая тенденция сохранится.

Несмотря на это, в 2018 году общий дефицит бюджета ПФР составляет 265,5 млрд рублей.

Все может быть хуже

При сохранении демографических тенденций социальные взносы все в меньшем объеме будут обеспечивать выплату пенсий.

«Если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, трансферт на выплату пенсий неизбежно будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться дефицит бюджета ПФР. При этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами (не выше инфляции), и их покупательная способность будет постоянно снижаться», — уверен Председатель Правления ПФР.

В период 2024–2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью ее пересчета только в пределах инфляции потребует увеличения трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду не менее чем до 5 трлн рублей, считают эксперты.

Как пояснила Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева, целью совершенствования пенсионной системы является в том числе и то, чтобы бюджет ПФР стал самодостаточным и не требовал таких вливаний из федерального бюджета.

Напомним, что парламентские общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Госдуме завтра, 21 августа.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.