Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Таксисты должны выдавать документ об оплате. А что на практике?

При оказании услуг населению за наличный расчет до 1 июля 2019 вместо чеков ККТ можно выдавать бумажные бланки строгой отчетности.

К числу таких услуг, относятся, в частности, и услуги такси.

А как дело обстоит на практике? Реально ли получить от таксиста БСО? Этот вопрос стал предметом обсуждения в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

я наверно давно не ездила на такси. Даже не помню, что бы давали чек, или какой другой документ.

- Алла Кись

Я оплачиваю картой оператору. В обмен- ничего

- Рудик Исраелян

Однако не все так печально. Некоторые службы такси все-таки предоставляют клиентам платежные документы.

Одна из участниц обсуждения поделилась с коллегами онлайн-чеком, который ей прислали на электронку.

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А вы, расплачиваясь за поездку в такси, получаете какой-то документ?

Напомним, крымские налоговики периодически рапортуют о проведенных рейдах в отношении таксистов. Среди прочего выявляются и такие нарушения как невыдача чеков (БСО) и отсутствие госрегистрации.

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Мнения
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2 мнения
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Аноним
, Владимир

Чтобы контролировать таксиста. Вы должны быть сознательным гражданином и настучать на таксиста, если он не выдал чек, в налоговую. К этому нас призывает государство. 

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