Из-за противоречивых разъяснений налоговиков компании зря потратились на покупку ненужной им ККТ

С момента старта второго этапа кассовой реформы в июле 2018 многие бухгалтеры пребывали в растерянности относительно порядка применения ККТ при выплатах физлицам. Отдельно взятые налоговые инспекции давали противоречивые разъяснения, которыми коллеги делились друг с другом в бухгалтерских сообществах.

Ходили упорные слухи, которые подтверждались в том числе разъяснениями экспертов и налоговиков, о том, что при выплате вознаграждения физлицам по договору ГПХ необходимо применять ККТ. Из некоторых разъяснений следовало, что кассовый аппарат необходим и при покупках через подотчетников. В частности, такой вывод содержится в письме УФНС Москвы № 17-26/2/125945@ от 14.06.2018.

Не желая нарушать закон и платить за это штрафы, в отсутствии каких-либо четких разъяснений, некоторые законопослушные налогоплательщики решили не рисковать и стали выбивать чеки при выплатах физлицам.

Между тем, чтобы пробить чек, надо как минимум иметь кассовый аппарат. Его пришлось купить. Как выяснилось позже, эти траты были напрасны. Направление ветра поменялось…

Напомним, на днях ФНС выпустила письмо от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@, в котором разъяснила некоторые неясные моменты.

Из письма следует, что не надо применять ККТ:

при выплатах физлицам по договору ГПХ;

при выплате сотрудникам зарплаты;

при выдаче сотрудникам подотчетных сумм;

при покупке подотчетником товаров для организации.

Одна из посетительниц нашего форума, которая задавала ИФНС вопросы о применении ККТ при выплатах физлицам, получила ответ в виде вышеназванного письма.

Ответы ФНС, безусловно позитивны для налогоплательщиков. Но, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался…

Дело в том, что деньги, потраченные на покупку ненужной ККТ, назад уже не вернешь…

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