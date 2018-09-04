Как считать алименты ИП на ЕНВД

Удержание алиментов производится с доходов от занятий предпринимательской деятельностью, определяемых за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Это следует из Разъяснений, утвержденных приказом Минтруда, Минфина и Минобрнауки от 29.11.2013 N 703н/112н/1294.
К документам, подтверждающим доходы ИП на ЕНВД, относится копия налоговой декларации, представленной в налоговый орган в установленном порядке.
Расходы указанных ИП определяются на основании документов, подтверждающих в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ понесенные расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/54714 от 08.08.2018.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, при условии, что эти расходы произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Напомним, много лет назад в письме от 14.10.2008 № 03-11-04/3/461 Минфин сообщал, что декларация по ЕНВД не может считаться подтверждением дохода плательщика алиментов от предпринимательской деятельности, так как декларируемый доход является вмененным, а не фактически полученным.
Давая свежие разъяснения, чиновники Минфина отметили, что вышеназванное письмо десятилетней давности не является нормативным правовым актом.
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