Бизнес просит ускорить введение электронных трудовых книжек. Работники против

Представители бизнеса выступили за ускоренное введение электронных трудовых книжек. Переходный период не должен превышать трех лет, говорится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, адресованном вице-премьеру Максиму Акимову. Копия письма есть у агентства РБК.

В июле этого года Минтруд представил поправки в Трудовой кодекс РФ. В документе под электронной трудовой книжкой понимают сведения о трудовой деятельности работника в электронном виде, которые работодатель обязан будет передавать в Пенсионный фонд.

Работодатель должен будет передавать в ПФР в электронном виде информацию о приеме на работу, должности, специальности, профессии и образовании сотрудника уже с 2020 года. Однако переходный период, по мнению Минтриуда, надо установить вплоть до 2027 года.

«Шестилетний переходный период существенно увеличит издержки, так как работодатели будут дублировать информацию о трудовой деятельности как на бумаге, так и в цифровом виде», — заявила вице-президент ​Сбербанка Анна Попова на круглом столе, посвященном внедрению электронных трудовых книжек, прошедшем в Аналитическом центре при правительстве в среду, 29 августа.

По ее словам, ежегодная экономия для бизнеса от введения электронного учета трудовой деятельности может превышать 50 млрд руб., а для государства как работодателя — 12 млрд руб., но при длительном переходном периоде этой экономии компании не заметят. Аргумент об издержках от двойного документооборота привел и Сергей Мытенков из РСПП.

На ускоренном отказе от бумажных трудовых книжек настаивают и представители АНО «Цифровая экономика» (среди ее учредителей — правительство России, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др.). Одна из рабочих групп при организации разработала законопроект, в котором предлагается отказаться от бумажных книжек на 7 лет раньше. АНО, так же как и Минтруд, предлагает ввести новую систему с 2020 года, но сразу сделать бумажные трудовые книжки документом личного хранения, который будет выдаваться работнику по его желанию.

Однако сами работники не горят желанием отказываться от бумажных трудовых книжек.

Как сообщила на круглом столе директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова, по данным опроса ведомства, 57% россиян не готовы отказаться от бумажных трудовых книжек даже при условии, что вся информация об их трудовой деятельности будет дублироваться в базе данных Пенсионного фонда.