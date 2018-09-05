Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

Роструд направил в регионы рекомендации по мониторингу трудоустройства граждан предпенсионного возраста, пишет РБК.

Власти субъектов должны сформировать перечни предприятий и организаций, где работают «предпенсионеры», следить за численностью таких работников и регулярно предоставлять данные для подготовки доклада в правительство.

В Минтруде РБК сообщили, что регионы будут предоставлять эти данные ежеквартально, на их основе будут формироваться отчеты. «Первый ежеквартальный отчет будет сформирован в конце октября», — сообщили в пресс-службе Минтруда. Кроме результатов мониторинга из регионов, при подготовке доклада в правительство Минтруд будет использовать данные системы персонифицированного учета Пенсионного фонда России.

Как пояснили в министерстве, в первую очередь мониторинг численности работников предпенсионного возраста касается мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть первых поколений, подпадающих под переходный период пенсионной реформы. Эти мужчины и женщины должны были выйти на пенсию в 2019 году, но задержатся на рынке труда еще на год.

Роструд рекомендовал местным властям провести совещания с работодателями регионального и муниципального уровня «по вопросам соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста», следует из документа. Кроме того, регионам предложено организовать адресную работу с предпенсионерами, принимать превентивные меры по содействию в их трудоустройстве и организовать мониторинг занятости граждан предпенсионного возраста.