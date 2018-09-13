Законопроект об уголовной ответственности за увольнение работников «предпенсионного» возраста прошел первое чтение

Поправки в Уголовный кодекс РФ об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста приняты Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Парламента.

Предполагается, что за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение предпенсионеров нарушитель будет оштрафован на сумму до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или отправлен на обязательные работы на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастам в законопроекте предлагается понимать возрастной период продолжительностью «до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством». В УК РФ в случае окончательного принятия документа будет добавлена статья 144.

«За» поправки проголосовало 370 депутатов из трех парламентских фракций.

Законопроект был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным.