Применять ЕСХН может только собственник производимой сельскохозяйственной продукции

Верховный Суд РФ в определении № 307-КГ18-11239 подтвердил, что для применения ЕСХН налогоплательщик должен быть признан сельскохозяйственным товаропроизводителем, который является собственником производимой продукции. Об этом сообщается на сайте ФНС.

По договору с ООО (заказчиком) налогоплательщик (исполнитель) оказывал услуги по содержанию, обслуживанию, выращиванию пушных зверей (норки). ООО предоставляло в безвозмездное пользование исполнителю свое имущество для оказания указанных услуг. Последний же должен был возвратить продукцию (невыделанные шкурки норки) в сроки согласно технологии производства. Договор предусматривал, что приплод, продукция и доходы, полученные исполнителем в результате использования переданного пушного зверя, являются собственностью заказчика. В связи с тем, что доля дохода налогоплательщика от оказания услуг в области животноводства составляла более 70% его дохода, он посчитал возможным применить систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

Инспекция в ходе выездной проверки установила, что поголовье норки, принятое исполнителем от ООО по договору, в собственность налогоплательщика не переходило, непосредственная реализация им не производилась. Исполнитель возвращал заказчику пушных зверей по накладным. Инспекция пришла к выводу, что налогоплательщик был не вправе применять ЕСХН, так как сам не является сельскохозяйственным товаропроизводителем, а также собственником сырья и производимой продукции. Поэтому ему были начислены налоги по общей системе налогообложения.

Налогоплательщик, не согласившись с инспекцией, обратился в суд, так как посчитал, что применял ЕСХН правомерно. Суд первой инстанции поддержал его позицию, указав, что для получения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя налогоплательщику не обязательно участвовать во всех циклах процесса производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, п. 2 ст. 346.2 НК РФ и ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» не устанавливают способ оказания налогоплательщиком соответствующих услуг: собственной ли техникой, производственными мощностями или же с привлечением сторонних организаций.

Суды апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции отменили. Они поддержали позицию инспекции, указав, что налогоплательщик неправомерно применял систему налогообложения в виде ЕСХН, не являясь сельскохозяйственным товаропроизводителем. Доход, полученный им за оказанные услуги по договору, не может быть квалифицирован как доход от реализации произведенной налогоплательщиком собственной сельскохозяйственной продукции, как того требует пп. 1 п. 2 ст. 346.2 НК РФ. Следовательно, он должен уплатить налог на прибыль организаций и НДС.

Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.