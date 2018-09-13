С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Сведения об организации и численности работников организации (мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р.), не являющихся пенсионерами

Сведения об организации и численности работников организации (мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р.), не являющихся пенсионерами 11 Кб , 7 загрузок

С 1 октября работодатели должны будут предоставлять в местные центры занятости новые отчеты о работниках. Об этом говорится в Письмо Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР.

Форма называется «Сведения об организации и численности работников организации, не являющихся пенсионерами. В ней нужно будет указывать сведения о численности работников:

мужчин 1959 года рождения;

женщин 1964 года рождения.

Причем указывать нужно будет как работающий на отчетную дату, так и прекративших свою трудовую деятельность в течение отчетного периода.

Обратите внимание В последнее время Центры занятости населения начали требовать расширенный перечень информации по предпенсионерам. Отчет о количестве таких сотрудников они хотят получать ежеквартально. Письмо с таким требованием, в частности, получила наша читательница. Читайте об этом: С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах

Форму нужно будет подавать ежеквартально, начиная с данных на 01.10.2018, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Следовательно, крайних срок подачи отчета 15.10.2018.

Унифицированной формы данного отчета на пока не разработано. Поэтому пока его следует подавать на бланках, рекомендуемых региональным центром занятости. Примерная форму можно скачать на официальном сайте Центра занятости населения.