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С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах

Тому, что Центры занятости требуют от работодателей отчеты о наличии вакансий, бухгалтеры уже не удивляются.

Напомним, согласно п.3 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032 работодатели обязаны ежемесячно представлять ЦЗН:

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;

информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой.

Пока ЦЗН не часто проявляет особую настойчивость, поэтому работодатели не спешат добровольно исполнять требования этой нормы закона.

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Между тем в последнее время ЦЗН пошел дальше и требует расширенный перечень информации. Теперь их интересует предпенсионеры. Отчет о количестве таких сотрудников они хотят получать ежеквартально. Письмо с таким требованием, в частности, получила наша читательница.

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «отчет по предпенсионникам».

пришло письмо из центра занятости о представлении ежеквартального отчета по предпенсионникам (муж 1959 и жен 1964 г р.)
кому-то еще приходило?
мы обязаны представлять?
и еще ОК глаза таращит - может у вас 1С автоматически формирует?

- olga-osina

Цитата из письма ЦЗН:

Учитывая важность и актуальность процессов, связанных с параметрическими изменениями пенсионного законодательства, и , руководствуясь решениями Правительства РФ (пункт 3 раздела 3 протокола заседания Правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 16), Минтруда и соц. защиты, федеральной службы по труду и занятости организует ежеквартальный мониторинг сведений о численности работников предпенсионного возраста

Как оказалось, с такой непрошенной заботой о предпенсионерах сталкивались и другие бухгалтеры.

я отчитываюсь в СЗ ежемесячно (МО); с отчета за июль, в т.ч. указываю пенсионеров и предпенсионеров (за 2 года до пенсии)

В 1С отбираю вручную по возрасту из "Списка сорудников",

- kiry

А вашими возрастными сотрудниками кто-то их числе представителей власти  интересуется?

Напомним, Минтруд заявил, что примет превентивные меры, чтобы не допустить дискриминацию возрастных сотрудников. В Роструде предупредили, что каждый сигнал в трудовую инспекцию от гражданина старше 50 лет станет поводом для выездной проверки.

Более того, Минтруд намерен проработать вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение предпенсионеров — вплоть до уголовной. Это позволит защитить трудовые права, «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к гражданам предпенсионного возраста, говорится в проекте плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

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