Бухгалтеры опасаются штрафа за новый отчет о предпенсионерах

В бухгалтерском сообществе бурно обсуждается тема введения с 1 октября нового отчета для работодателей.

Бланк отчета по сотрудникам-предпенсионерам разместила на своем сайте региональная служба занятости. О том, что такие сведения необходимо мониторить, сообщается в письме Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР.

Участники нашей группы на Фейсбуке всполошились. Прошел слух, что за несдачу этого отчета работодателей будут штрафовать на 5 тыс. рублей по ст. 19.7 КоАП.

Напомним, эта статья предусматривает наказание за непредставление сведений (информации) в госорган, орган, осуществляющий госконтроль, организацию, уполномоченную на осуществление госнадзора, орган, осуществляющий муниципальный контроль.

Причем речь идет о сведениях, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления вышеназванными органами их законной деятельности.

Между тем введение нового отчета, что называется «вилами на воде писано». Письмо Роструда адресовано не работодателям, в нем содержится лишь просьба к органам власти обеспечить поступление такой информации.

А значит в случае несдачи таких отчетов штрафов быть не должно.