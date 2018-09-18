Клерк.Ру

Бизнес обязан искать террористов. Кто не справится - штраф 400 тыс. рублей

ФНС России сегодня на своем сайте напомнила о громком распоряжении Росфинмониторга. Месяц назад ведомство обязало предпринимателей, оказывающих услуги по регистрации компаний и ИП, проверять их на причастность к подозрительным финансовым операциям и терроризму.

Читайте подробнее: Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет

Аналогичная обязанность есть и у фирм, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги. Чтобы выполнить требования чиновников достаточно зарегистрировать ЛК на сайте ведомства и сверить данные о клиентах со списком Росфинмониторинга.

При обнаружении совпадений нужно срочно (в течение трех дней) сообщить чиновникам. В противном случае возможен штраф вплоть до 400 тыс. рублей.

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Профессия бухгалтер»

Все семинары по теме Профессия бухгалтер