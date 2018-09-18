Бизнес обязан искать террористов. Кто не справится - штраф 400 тыс. рублей

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Бухгалтер работает на государство, а платит...
yante, Вы писали:ЛенаВ, Вы писали:"Форму нужно будет подавать ежеквартально, начиная с данны...
Патрисия, Вы писали:Все изначально было сделано неправильно. Если ООО много лет не вело деятельно...
Всякое было. Думаю, каждому бухгалтеру есть что рассказать :)Были и директоры-неадекваты, и...
Супер логика. Заставили людей больше работать , на эти деньги создали ещё одну бюджет...
Бросают фирмы на свой страх и риск, никто не знает, что завтра наше правительство придумает.И 100...
Отпишусь через месяц, как только мне удастся закрыть как положено свою фирму. Пока идет двухмесяч...
Добрый день, подскажите!ИП УСН доходы без работников.Оказываю услуги фотографа. Сейчас занимаюсь ...
А что меняет? Верные сведения или нет? Никто ничего не докажет? Или можно доказать свой стаж рабо...
вот зачем задавать такие вопросы и вообще об этом думать? Наверное потому, что я в принци...
то доверия к такой фирме у налоговиков не будет. А на каком основании у них какое-то довер...
Все, что автор описал, все так и есть. Но у нас компания работающая, производственная, с рабочими...
ВВбух, Вы писали:Товарищи, за каким накоем вы собрались слать отчёты на бедную Анашкину, она ж от...
А ведь почти каждый был в похожей ситуации, не обязательно связанной с юр.адресом, но в тупиковой...
ToT, Вы писали:А тех у кого детей нет или дети сами себя содержат с трудом посадят в тюрьму. ...
Все изначально было сделано неправильно. Если ООО много лет не вело деятельности и сдавало нулевк...
Чисто техническая поправка. Номера нельзя снимать уже 4 года как.
И все же, лицевые счета в ПФР берут за внимание при начислении пенсии или все таки необходима тру...
Над.К, Вы писали:у нас проверка была по организации, А у нас не было. И у многих не было. ...
yante, Вы писали:Главное, что самозанятых не трогают... А все потому, что не знают, КАК к ним под...
Над.К, Вы писали:у нас проверка была по организации, А у нас не было. И у многих не было. ...
Запросила в ИФНС о себе информацию о доходах за период с 1998 - 2001г. Пришел ответ только за 200...
Через пару дней подаем заявление в 46. Посмотрим.....
Над.К, Вы писали: И ЭТИ данные явились основанием назначения пенсии. Ну вот это и удивител...
Самый правильный выход, это писать жалобы лично на чиновника (в нашем случае на Диночку Назарову)...
Такая вот политика: перекладывать с больной головы на здоровую. А я жду, чтобы кто-нибудь по...
А я жду, чтобы кто-нибудь посчитал и озвучил сумму в рублях, сколько выгоды до следующиих "выборо...
Сайт хочет, чтобы я первая прокомментировала опрос. Комментирую...
А у кого нет детей? Или дети есть, и зарплата у них 30 тыс., а то и 20 тыс.? И у тех детей несове...
у нас проверка была по организации, А у нас не было. И у многих не было. И откуда вот сейч...
Туда написать можно было что угодно у нас проверка была по организации, пенсионный проверя...
Я тогда этого не знала :) поэтому понесла, помню, ещё придирались к каким-то записям, мол, ...
Оксана L, тогда только пересчитывать патент этого года. В 2019 году у вашего ИП уже нет права на ...
у меня потребовали принести ксерокопии трудовых У меня не требовали. И не могли требовать,...
Чел пошел перерегистрировать нулевку, которая за 10 лет не заплатила ни копейки налогов. Ясень пе...
Звучит как музыка. В той же МО на деле все с точностью до наоборот. Приостановка регистрации, сот...
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