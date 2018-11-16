Клерк.Ру

ПФР просит работодателей до 1 декабря заключить соглашения о взаимодействии

Как мы уже писали, отделения ПФР начали рассылать работодателям по ТКС информационные письма с предложением заключить соглашение об электронном взаимодействии.

Цель таких соглашений – получение работодателями оперативной информации относится ли работник организации к категории лиц  предпенсионного возраста, либо является ли получателем пенсии. 

Напомним, с 1 января 2019 года работодатель обязан предоставлять 2 рабочих дня раз в год с сохранением места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации работникам предпенсионного возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по старости или за выслугу лет.

Предусматривается переходный период по увеличению возраста выхода на пенсию по старости, поэтому и предпенсионный период у разных работников будет приходиться на разный возраст.

Соответствующее письмо, адресованное работодателям, в частности, разместило ОПФР по Красноярскому краю.

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«Пенсионщики» просят сдать им подписанные Соглашения до 1 декабря 2018.

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