Почему опять вырос налог на имущество граждан

Граждане получили уведомления по налогу на принадлежащее им имущество, землю и транспорт за 2017 г. и должны успеть оплатить в ближайшие две недели. Срок уплаты истекает 3 декабря.

Имущественные налоги без извещений уплатить невозможно, их рассчитывают сами налоговики, напоминает газета «Ведомости». Например, налог на имущество рассчитывается по сложной формуле, которая помимо прочего зависит от региона.

Для большинства россиян в этом году этот налог снова вырос, хотя его ставки практически не изменились. Дело в том, что с 2016 г. расчет налога на имущество граждан постепенно переводится на приближенную к рыночной кадастровую стоимость. Прежде он считался исходя из инвентаризационной стоимости объектов (по БТИ), в большинстве случаев существенно более низкой.

Регионы переходят на расчет налога по-новому постепенно. Первые четыре года с начала применения кадастровой оценки сумма налога увеличивается постепенно (от рассчитанной по инвентаризационной стоимости до расчета по кадастру) с помощью понижающих коэффициентов: в первый год – 0,2, во второй – 0,4, в третий – 0,6, в четвертый – 0,8 и достигнет максимума на пятый год. Например, в Москве и еще 27 регионах налог на имущество физических лиц за 2017 г. исчисляется исходя из 60% кадастровой стоимости и 40% стоимости объектов по БТИ.

Однако в августе 2018 г. было введено важное ограничение: налог на недвижимость не может расти более чем на 10% к прошлогоднему платежу. Так, если сумма налога за 2017 г. превышает сумму налога за 2016 г. более чем на 10%, налог будет равен прошлогоднему платежу плюс 10%, разъясняла ранее налоговая служба.

До расчета налога кадастровая стоимость каждой квартиры автоматически уменьшается на стоимость ее 20 кв. м, жилого дома – 50 кв. м, комнаты – 10 кв. м. Кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса с жилым помещением уменьшается на 1 млн руб. независимо от числа собственников: если их несколько, 1 млн делится на всех пропорционально долям. Это вычеты.

Лица, имеющие право на специальные льготы по налогу на имущество, например пенсионеры, при наличии нескольких однотипных объектов должны заранее выбрать среди них один для льготы и направить уведомление об этом в налоговую службу. Если они этого не сделают, то для льготы будет выбрано имущество самой налоговой, причем то, по которому получается самый большой налог.

В этом году изменилась льгота по земельному налогу: если ранее налоговая база уменьшалась на 10 000 руб., то теперь необлагаемой стала величина кадастровой стоимости 6 соток – 600 кв. м участка земли.

При расчете земельного налога налоговые органы в этом году впервые применили вычет для 12,8 млн налогоплательщиков, сообщала ФНС.

Тем, кто не уплатит вовремя налог, начислят пени. И может быть даже штраф, если налоговая инспекция не начисляет налог потому, что гражданин не уведомил налоговиков о наличии у него имущества (есть специальная форма для уведомления).

Неплательщикам ФНС сама направляет требование об уплате недоимки и пеней. Штрафы и пени есть и в личном кабинете налогоплательщика. Если сумма задолженности с учетом штрафа и пеней превышает 3000 руб., а налогоплательщик их так и не уплатил, то в течение шести месяцев с момента истечения срока уплаты налоговики могут обратиться в суд с требованием выплатить долг. Если суд это требование удовлетворит, долг будет взыскан принудительно, в том числе деньги могут быть списаны с банковского счета неплательщика. Поэтому юристы настоятельно советуют обращаться в налоговую, если имущество, которое вам принадлежит, по каким-то причинам не отражено в налоговом уведомлении.