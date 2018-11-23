Предпенсионеры хотят себе короткий рабочий день и длинный отпуск

Повысить уровень жизни предпенсионеров, смягчить для них удар от пенсионной реформы, в также снизить уровень заболеваемости и смертности позволит введение для этой категории работников трудовых льгот.

С таким предложением выступил инициативный россиянин на сайте РОИ.

В частности, инициатор предлагает следующее:

1) Сократить для предпенсионеров рабочий день на 1 час. То есть молодые сотрудники будут работать 8 часов в день и 40 часов в неделю, а предпенсионерам дать право на 7-часовой рабочий день и рабочую неделю в 35 часов.

2) Обязать работодателей и ЦЗН создавать на производстве специальные рабочие места для предпенсионеров с более легкими условиями труда и менее напряженной эмоциональной обстановкой.

4) Для предпенсионеров ввести удлиненный отпуск, как минимум 45 дней в году.