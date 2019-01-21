Медосмотры офисных работников отменят

Приказом МЗСР от 12.04.2011 №302н утверждены перечни вредных и опасных факторов и работ, при выполнении которых проводятся медосмотры сотрудников. В числе прочих - электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ.
Страдающими от этого фактора считают тех, кто много работает за компьютером – бухгалтеров, кадровиков, секретарей, менеджеров и т.д.
Однако скоро все изменится и работа за компьютером больше не будет считаться опасной.
Соответствующий проект готовит Минтруд.
Подробнее об этом читайте в нашем материале «Бухгалтеров больше не будут осматривать неврологи. Медосмотры отменяются».