Бухгалтеров больше не будут осматривать неврологи. Медосмотры отменяют

Бухгалтер должен проходить медосмотры, иначе фирму оштрафуют. Многим такое требование кажется странным. Наконец и Минтруд с этим согласился, и намерен внести изменения в правила медосмотров.

Что поменяется — расскажем.

Медосмотры

Согласно ст. 213 ТК работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

В этой же статье ТК говорится, что вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся медосмотры, а также порядок их проведения определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Вредные факторы

Приказом МЗСР от 12.04.2011 № 302н утверждены перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры.

В пункте 3.2.2.4 Приложения к этому Приказу значится такой фактор, как «электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 50% рабочего времени)».

Под этот пункт подпадают все сотрудники организации, работающие за компьютером, в том числе бухгалтеры.

Такие сотрудники должны раз в 2 года проходить медосмотр. Их обязательно должен осмотреть окулист, невролог и терапевт, потому что на такую работу не годятся сотрудники с некоторыми глазными заболеваниями, а также с расстройствами нервной системы.

Если бухгалтер не пройдет медосмотр, фирму оштрафуют на нарушение трудового законодательства. Кроме того, если бухгалтер будет отказываться от прохождения медосмотра, работодатель может отстранить его от работы. В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется.

Штрафы

За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных и медицинских осмотров, обязательных медосмотров согласно ст. 5.27.1 КоАП полагается штраф:

должностному лицу — от 15 до 25 тысяч рублей;

индивидуальному предпринимателю — от 15 до 25 тысяч рублей;

юридическому лицу — от 110 до 130 тысяч рублей;

Так, в частности, директора компании из Псковской области оштрафовали на 15 тыс. рублей за непроверенных медиками бухгалтеров. Решение Псковского областного суда от 14 мая 2018 года № 21-94/2018 с недоумением комментировал в своем блоге Владимир Туров.

«Давайте честно: от современного компьютера пострадать невозможно. Может быть, Минздравсоцразвития в 2011 году имел в виду компьютеры советского производства? Но как пострадать от современных компьютеров, я с трудом представляю...», — отметил он.

Что изменится

Минтруд признал, что требование о необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работникам, занятым работой за ПЭВМ,

Работы на ПЭВМ при воздействии электромагнитного поля широкополосного спектра частот (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) как таковые не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.

В этой связи положения действующего в настоящее время подпункта 3.2.2.4 перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), утвержденные приказом МЗСР от 12.04.2011 № 302нзаявили в Минтруде.

На федеральном портале размещено уведомление о начале разработки нормативного акта с поправками в Приказ № 302н.

Публичное обсуждение проекта, текст которого пока не опубликован, продлится до 7 февраля 2019 года.

Предполагается, что поправки вступят в силу в августе 2019-го.