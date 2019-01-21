Бухгалтеров больше не будут осматривать неврологи. Медосмотры отменяют

Бухгалтер должен проходить медосмотры, иначе фирму оштрафуют. Многим такое требование кажется странным. Наконец и Минтруд с этим согласился, и намерен внести изменения в правила медосмотров.
Что поменяется — расскажем.
МедосмотрыСогласно ст. 213 ТК работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
В этой же статье ТК говорится, что вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся медосмотры, а также порядок их проведения определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Вредные факторыПриказом МЗСР от 12.04.2011 № 302н утверждены перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры.
В пункте 3.2.2.4 Приложения к этому Приказу значится такой фактор, как «электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 50% рабочего времени)».
Под этот пункт подпадают все сотрудники организации, работающие за компьютером, в том числе бухгалтеры.
Такие сотрудники должны раз в 2 года проходить медосмотр. Их обязательно должен осмотреть окулист, невролог и терапевт, потому что на такую работу не годятся сотрудники с некоторыми глазными заболеваниями, а также с расстройствами нервной системы.
Если бухгалтер не пройдет медосмотр, фирму оштрафуют на нарушение трудового законодательства. Кроме того, если бухгалтер будет отказываться от прохождения медосмотра, работодатель может отстранить его от работы. В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется.
ШтрафыЗа допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных и медицинских осмотров, обязательных медосмотров согласно ст. 5.27.1 КоАП полагается штраф:
- должностному лицу — от 15 до 25 тысяч рублей;
- индивидуальному предпринимателю — от 15 до 25 тысяч рублей;
- юридическому лицу — от 110 до 130 тысяч рублей;
«Давайте честно: от современного компьютера пострадать невозможно. Может быть, Минздравсоцразвития в 2011 году имел в виду компьютеры советского производства? Но как пострадать от современных компьютеров, я с трудом представляю...», — отметил он.
Что изменитсяМинтруд признал, что требование о необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работникам, занятым работой за ПЭВМ, является избыточным.
Работы на ПЭВМ при воздействии электромагнитного поля широкополосного спектра частот (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) как таковые не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.В этой связи положения действующего в настоящее время подпункта 3.2.2.4 перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), утвержденные приказом МЗСР от 12.04.2011 № 302н требуют отмены, заявили в Минтруде.
На федеральном портале размещено уведомление о начале разработки нормативного акта с поправками в Приказ № 302н.
Публичное обсуждение проекта, текст которого пока не опубликован, продлится до 7 февраля 2019 года.
Предполагается, что поправки вступят в силу в августе 2019-го.