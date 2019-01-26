Бывший главбух рассказала на суде о схеме обнала «Седьмой студии»

Бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева в пятницу впервые выступила в суде по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Масляева — единственная фигурантка «дела «Седьмой студии», признавшая вину, пишет РБК.

На ее показаниях следствие строит обвинение. Бухгалтер утверждает, что руководство «Седьмой студии» сразу поставило перед ней задачу обналичить субсидию от Минкультуры при помощи подставных юрлиц и ИП.

До приема на работу в «Седьмую студию» Масляева была осуждена к полутора годам условно за хищение 30 тыс. руб. в Брянском драматическом театре, где она раньше работала. Как утверждает Масляева, она эти средства не расхищала, а уголовное дело стало результатом ее конфликта с коллегами.

В суде бывший главбух заявила о том, что её специально взяли на работу, чтобы потом свалить всю вину на неё и упомянула зицпредседателя Фукса из «Золотого теленка».

Уже после оформления Масляевой рассказали, что у директора АНО Итина есть хорошая знакомая в Министерстве культуры, имея в виду Софью Апфельбаум. Благодаря ей «Седьмая студия», по утверждению Масляевой, и получила госфинансирование (первоначально речь шла о сумме 10 млн руб., выделенной по итогам тендера). «Скорее всего, Апфельбаум была материально заинтересована», — заявила Масляева.

В самом начале работы генпродюсер заявил Масляевой, что «Седьмой студии» необходимы наличные в большом количестве. Он предложил обналичивать субсидию, создав сеть однодневок и заключая с ними фиктивные договоры, — для этого он якобы предлагал привлечь актеров и студентов Серебренникова, которые регистрировали бы ИП. В итоге Малобродский привлек к обналичиванию одного из продюсеров «Седьмой студии» — Дарью Артемову, у которой уже была регистрация ИП, утверждает обвиняемая.

«У нас в стране почти каждый продюсер занимается обналичиванием, это в порядке вещей», — отметила она.

Обналиченные деньги складывались в сейф, доступ к которому имели продюсеры, наличные расходовались по их усмотрению, рассказала Масляева. Также, с ее слов, из обналиченных средств сотрудники «Седьмой студии» получали зарплаты в конвертах.

Всего за время работы «Седьмой студии» 90 млн бюджетных рублей были израсходованы законно и еще около 120 млн — обналичены по подложным договорам, подсчитала Масляева. Из обналиченных денег существенная часть пошла на зарплаты и другие платежи, признала она. О судьбе остальных денег бывшему главбуху, по ее словам, ничего не известно, но Масляева догадывается, что они «уходили в никуда».

Масляева покинула «Седьмую студию» после того, как ее уличили в хищении, напоминает РБК.

«В мае 2014 года у нас возникли разногласия с Вороновой. Она решила, что я похищаю деньги из неофициальной кассы, и пригласила аудит. Это был неофициальный аудит, никакого приказа из Минкультуры на этот счет не было», — рассказала экс-главбух. По ее словам, сначала речь шла о хищении 15 млн руб., потом — 10 млн и, наконец, 5 млн. «Я сказала: поищите у себя», — заявила Масляева.