Местным чиновникам хотят дать права нотариусов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который даст права нотариусов чиновникам, работающим на отдаленных территориях в прошедших через укрупнение городских округах. Помимо всего прочего, муниципальные служащие могут получить возможность удостоверять завещания и управлять включенным в него имуществом, пишет «КоммерсантЪ».

В пояснительной записке к законопроекту его необходимость напрямую связывается с «проводимыми преобразованиями муниципальных образований, сопряженными с включением поселений в состав городских округов». Очевидно, речь идет, к примеру, о Подмосковье, где в последние годы активно ведется укрупнение муниципалитетов с объединением их в городские округа.

Этот процесс, констатируют в правительстве, привел к «снижению территориальной доступности нотариальных услуг» для их жителей. Дело в том, что нынешняя редакция законодательства о нотариате дает право заменять нотариусов только главам и «специально уполномоченным лицам» районных и сельских администраций. При этом чиновники, работающие в бывших сельских администрациях, а в настоящее время — в территориальных подразделениях городских округов, такого права лишены.

В проекте оговаривается, что местный чиновник может получить функции нотариуса только в случае, если в населенном пункте его нет, а само поселение не является административным центром.

В Госдуме с опаской отнеслись к проекту. Есть вероятность, что норма приведет к появлению криминала, так как есть сомнения в компетентности местных чиновников. Кроме того, для нотариусов ответственность перед своим сообществом сильнее, чем перед законом, отмечает первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Статуса нотариуса добиваются годами, а потерять его очень легко, поэтому они держатся за свои места.

Местные же чиновники приветствуют инициативу. В большинстве муниципалитетов речь идет об очень небольшом количестве несложных документов, с которыми сотрудники территориальных подразделений администраций вполне справятся.