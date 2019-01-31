40:17 в пользу ИП на УСН. ФНС мониторит судебную практику по фиксированным взносам

ФНС осуществляет оперативный мониторинг судебной практики по исчислению страховых взносов индивидуальными предпринимателями — плательщиками страховых взносов, применяющими УСН. Об этом сообщается в письме от 21 января 2019 г. № БС-4-11/799@.

Формированием отрицательной для налоговиков судебной практики озаботились региональные управления ФНС. Суды распространяют постановление Конституционного суда РФ от 30.11.2016 № 27-П на предпринимателей применяющих УСН с объектом доходы-расходы.

О том, что указанное постановление КС РФ касается только ИП на ОСНО и то при расчете взносов за периоды до 2017 года, указывалось в письме Минфина от 12.02.2018 № 03-15-07/8369, доведенному до нижестоящих налоговых органов письмом Федеральной налоговой службы. В качестве обоснования своей позиции Минфин привел решение Верховного суда от 08.06.2018 по делу № АКПИ18-273.

Однако судам письма Минфина и ФНС не указ. И поэтому налоговики вынуждены признать, что пока практика складывается не в их пользу: 40 дел выиграли ИП, а ИФНС всего 17. Всего, по данным налоговой службы в судах рассматривается около 200 дел по этому поводу.

ФНС обеспокоена ситуацией, поскольку «разрешение данной категории судебных споров в пользу плательщиков страховых взносов повлечет потенциальные потери бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета Российской Федерации». И поэтому региональным управлениям поручено провести мониторинг судебных дел по таким спорам, обеспечить обязательное сопровождение представителями Управлений таких судебных дел, а также при наличии фактов их рассмотрения в пользу плательщика страховых взносов обеспечить своевременное представление информации по таким случаям в структурные подразделения ФНС России