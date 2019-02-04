Опрос про больнично-отпускной вопрос

Один из региональных депутатов выступил с законодательной инициативой ввести в ТК дополнительный отпуск по болезни (до 10 дней в году), чтобы при легком недомогании работникам не приходилось оформлять больничный лист или приходить на работу, распространяя там микробы.

Комментируя это предложение, наши читатели отмечают, что нечто подобное уже было раньше – 3 дня можно было не ходить на работу, не оформляя больничный лист. Как говорится, все новое – это давно забытое старое.

Более того, в некоторых компаниях и сейчас, невзирая на отсутствие такой нормы в ТК, оплачивают сотрудникам пропущенные по болезни дни, не требуя с них никаких оправдательных документов. Отношения строятся на доверии.

Как с этим обстоят дела в компаниях наших читателей и что думают россияне по поводу вышеназванного предложения, выясним в ходе опросов, в которых приглашаем вас принять участие.