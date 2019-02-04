Опрос про больнично-отпускной вопрос

да, да чиновники, чиновники. Только откуда эти чиновники? Из этого же народа, и поднявшись на пол...
> Бред, но: сохраняйте чеки при покупках за наличные. Если банк попросит предъявить документы,...
Ну если вы думаете что эти требования отсылает конкретный налоговый инспектор, то бесполезно даже...
Эти отпускные тоже надо будет перечислять за 3(4) дня до начала отпуска? ?
плюсуюсь. Я давненько не обновлялась, а тут обновилась в январе и ужаснулась... Списки - это дурд...
да ни в кого бухгалтер не превращается. Просто вместо нормальной работы приходится тратить время ...
А вот представьте себя на месте начальника налоговой, которому выдали ЭЦП, Вы прочувствовали всю ...
Нет. Это ударит по карману работодателя. Болеешь – бери больничный ага, особенно с простудой...
Интересно, что Туров об этом думает.
Номиналов не сажают. Их на исправительные работы отправляют ;)
1C делают так, чтобы поставить все галочки-плюсики в определенном порядке и программа сама якобы ...
Вы про субсидиарную ответственность ничего не слышали? Уже не 90-е, да. И даже не двухтысячные. Т...
как вообще такое можно продавать?)) это типа я продам Вам книгу как сделать ядерную бомбу или сва...
меня больше всего интересует, для кого вообще эта программа 8.3 ?? бухгалтера в ней работать не м...
да отказываться от нее надо, Вы разве не видите, что 1С "выключает" бухгалтера из бизнес процесса...
Слишком много возмущался против нашей налоговой системы, вот и попал
С госструктурами давно уже общаюсь как в анекдоте про студентов. Ты китайский знаешь?Китайский!? ...
С такими штрафами и расходами на обслуживание. нет смысла всё пробивать...Чиновники- некудышние м...
Интересно, какой час Х наступил в налоговой в январе 2019, чтобы рассылать требования по камераль...
Кстати вот у меня стоит онлайн касса мтс, а у товарища другая и у него вечные проблемы с алкоголь...
эксперты даже теоретически не верят в изменение ставки в сторону уменьшения.
А потом инспектору на телефоне лавиной идут звонки от ехидных налогоплательщиков ?
Вы что серьезно думаете что в налоговой есть человек который отправляет эти требования?!!!!Наступ...
А кто регламентировал язык? Язык на котором пишут гос. органы регламентирован статьей 68 Конститу...
и экономика России накроется,все иностранные запчасти,материалы,товары невозможно будет оплатить
Причем в переводе от Гугла:))
Хорошая работка. Тут когда отправляешь ответ, несколько раз перечитываешь; прежде чем послать отч...
Это все вышенаписанное прокатило бы в 90-х. Сейчас уже смешно. У каждого зубастого бизнесмена по ...
то, что автоматом выставляется - вряд ли читают. ТЕм более, 100% уверена, что расчет "на дурака"....
т.е. Стоматология (коммерческое предприятие) имеющее мед. лицензию больше не имеет права на пониж...
А что, документы, отправленные по ТКС в налоговой вообще никто не читает? Просто так ставят свою ...
т.е. Стоматология (коммерческое предприятие) имеющее мед. лицензию больше не имеет права на пониж...
но КНДР - это Северная КореяБлин, точно. Благодарю )
А может, властям просто не понравилась "партия налогоплательщиков"? Власти только санкционированн...
Просто печатаю быстро :) поэтому не трудно пояснить свою точку зрения развёрнуто. В соседнем обз...