Кого хотят освободить от ККТ. Проект внесен в Думу

В Госдуму сегодня поступил законопроект № 681388-7 о внесении изменений в статью 2 Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Поправками предусмотрены случаи, когда ККТ может не применяться:

при осуществлении расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, производимых в соответствии с жилищным законодательством, расчетов, производимых в соответствии с законодательством РФ о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а также законодательством РФ, регулирующим отношения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением случаев осуществления указанных расчетов при приеме денежных средств наличными деньгами, а также с использованием электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что применение положений 54-ФЗ в нынешнем виде в сфере ЖКХ приведет к росту платы граждан за коммунальные услуги в связи с необходимостью включения в тарифы новых расходов на закупку ККТ, на программное обеспечение, на оплату труда в связи с привлечением дополнительного персонала, а также на рассылку смс сообщений/сообщений на адреса электронной почты.

При существующем ограничении платы граждан за ЖКУ возникновение новых расходов у исполнителей таких услуг приведет к необходимости сокращения текущего и капремонта многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры, а также снижению качества оказываемых услуг и выполняемых работ.

В отношении ТСЖ, которые в основном получают платежи граждан в безналичном порядке, требования закона означают понуждение к дополнительным сборам с собственников в целях закупки оборудования и оплаты услуг бухгалтеров и оператора фискальных данных.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».