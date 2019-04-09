Переоформили часть квартиры на детей? При продаже заплатите за них НДФЛ

В 2014 году супругами была приобретена квартира, право собственности на которую было оформлено на мужа. В 2018 году, после выделения в 2017 году долей в праве собственности на квартиру супруге и несовершеннолетним детям, квартира продана.

Что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/17028 от 15.03.2019 .

Для объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность до 01.01.2016, минимальный предельный срок владения в целях освобождения от НДФЛ составляет 3 года.

Изменение состава собственников, в том числе переход доли имущества от собственника к другому лицу (изменение права с собственности на долевую собственность), не влечет для первого прекращения права собственности на указанное имущество. Поэтому супруг владел квартирой более 3 лет. Так как квартира приобретена в браке, срок владения квартирой женой считается аналогично.

А что с детьми?

Доли в квартире находились в собственности несовершеннолетних детей менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и у детей образовался доход, подлежащий обложению НДФЛ.

Возраст детей не имеет значения. При продаже квартиры они должны отчитаться и заплатить НДФЛ.

Учитывая изложенное, родителям несовершеннолетних детей необходимо представить от имени детей декларации 3-НДФЛ. При этом в представленных от имени детей декларациях родители вправе заявить имущественный налоговый вычет (до 1 млн. руб.) в размере, соответствующем доле.