Товары, переданные на благотворительность, не включаются в расходы

В Минфин поступило предложение об установлении возможности в целях обложения НДС и налогом на прибыль организаций передавать благотворительным организациям потребительские товары, не утратившие свои потребительские свойства, но подлежащие утилизации.

Минфин в письме № 03-03-06/3/18418 от 20.03.2019 пояснил, что в соответствии с подпунктом 12 пункта 3 статьи 149 НК не подлежат налогообложению НДС операции по передаче товаров безвозмездно в рамках благотворительной деятельности, за исключением подакцизных товаров.

То есть вопрос льготного налогообложения НДС в отношении операций по безвозмездной передаче товаров для благотворительных целей урегулирован нормами главы 21 НК.

Что касается налога на прибыль, то системные положения главы 25 НК предусматривают признание для целей налога на прибыль экономически оправданных затрат, произведенных для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Поэтому для целей налогообложения прибыли благотворительные пожертвования не учитываются.

Таким образом предложение об учете для целей налога на прибыль организаций расходов, возникающих при безвозмездной передаче товаров, в том числе продовольственных товаров, Минфин не поддерживает.

Кроме того, Минфин пояснил, что если товары подлежат утилизации в силу закона (истек срок годности, нарушено качество), то они не пригодны для использования по назначению, в том числе в благотворительных целях.

Напомним, ранее звучало предложение разрешить бизнесу направлять в некоммерческие организации до 20% от прибыли без налогообложения.

Если государство разрешит предпринимателям направлять часть прибыли на благотворительность, не облагая ее налогом, то это значительно увеличит объем средств, затрачиваемых на решение острых социальных задач, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.