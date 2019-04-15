Почта Банк ответил на материал «Клерка» про блокировку карты ИП

Сегодня мы написали про историю, в которой Почта Банк заблокировал карту ИП за перевод 20 тысяч рублей.

Предприниматель получал выручку и часть переводил себе на личную карту.

Деньги использовал (как и позволяет закон) на личные нужды, еду и лекарства. Но банк заподозрил в ИПешнике финансового террориста и, ссылаясь на 115-ФЗ, заблокировал карту.

Об этом рассказала супруга ИП в нашей группе в Фейсбуке. Мы описали это в новости и даже сделали темой «Ночного бухгалтера».

Пресс-служба Почта Банка прокомментировала ситуацию: «Почта Банк пошел навстречу клиенту, супруга которого опубликовала пост в группе Фейсбука, и разблокировал его карту и дистанционные каналы банковского обслуживания. Блокировка была продиктована требованиями 115-ФЗ и необходима для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Однако в течение недели мы ожидаем от предпринимателя документы, раскрывающие экономический смысл проводимых операций за первые месяцы этого года. Также мы можем предложить предпринимателю открыть в Почта Банке счет индивидуального предпринимателя, что позволит в режиме онлайн отслеживать операции и избежать подобных ситуаций в будущем».

Пишите почаще о своих блокировках «Клерку», в общем...